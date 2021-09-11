شكرا لقرائتكم خبر عن مترو الأنفاق يعدل مواعيد العمل بمحطة المرج الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، أنه نظرا لاستكمال أعمال توسعة الطريق الدائرى أعلى محطة المرج الجديدة بالخط الأول، واستمرار العمل به حتى السادسة صباحا يوميا ولمدة شهر، يتم إنهاء العمل بالمحطة من الساعة 11 ونصف مساء، مع إغلاق المحطة بالكامل فى هذا التوقيت.

وتابعت: إعادة تشغيل المحطة صباح اليوم التالى بقيام أول قطار متجه إلى محطات حلوان فى تمام الساعة السادسة صباحا بدلا من الخامسة والربع صباحا، وذلك بداية من مساء اليوم السبت الموافق 11 سبتمبر 2021 ولمدة شهر.

و أوضحت الشركة أن قيام أول قطار من المحطات الانتهائية بالخطوط الثلاثة طوال أيام الأسبوع في تمام الساعة ٥:١٥ ص عدا محطة المرج الجديدة فى تمام الساعة السادسة صباحا بشكل مؤقت لمدة شهر ، وقيام أخر قطار بالخط الأول من محطة حلوان الى المرج القديمة الساعة ١١:٣٠ م واخر قطار من محطة المرج الجديدة الى محطة حلوان الساعة ١١:١٥ م ، وقيام أخر قطار بالخط الثاني من محطتي شبرا الخيمة و المنيب الساعة ١١:٣٥ م ، وقيام أخر قطار بالخط الثالث من محطة عدلى منصور الساعة ١١:١٥ م ومن محطة العتبة الساعة ١١:٥٥ م .

وأضافت الشركة فى بيانها أنه يتم مقابلة آخر القطارات للخط الأول مع الخط الثاني بمحطة أنور السادات فى تمام الساعة ١٢:٠٠ ص ، ويتم مقابلة آخر القطارات للخط الثاني مع الخط الثالث بمحطة العتبة فى تمام الساعة ١١:٥٥ م .