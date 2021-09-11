شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الرئيس السيسي يعلن 2022 عاما للمجتمع المدنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة.

الرئيس السيسي: الدولة المصرية تخطو نحو الجمهورية الجديدة بترسيخ حقوق المواطنة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى:" لقد كانت سعادتي بالغة اليوم بإطلاق أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، وبما دار في هذه الجلسة من نقاشات ثرية تثبت أننا نسير على الطريق الصحيح؛ طريق البناء والتعمير والحياة الكريمة لكل المواطنين التي هي صلب مفهومنا لحقوق الإنسان جنبا إلى جنب مع الحقوق السياسية.

النائب العام يأمر بحبس 5متهمين بسرقة أموال عملاء في بنك مصر بالنصب والاحتيال

أمر المستشار حماده الصاوي النائب العام، بحبس خمسة متهمِينَ لسرقتهم أموال عملاء ببنك مصر عن طريق النصب والاحتيال.

جامعة عين شمس: التحقيق مع طبيب واقعة فيديو إهانة ممرض الاثنين المقبل

كشف الدكتور ناجى عبد المؤمن عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس، المكلف بالتحقيق مع الطبيب صاحب واقعة الفيديو المتداول مؤخرا والذى يهين فيه ممرضا، أنه سيخضع للتحقيق بالجامعة الاثنين المقبل.

غدا طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحرى والعظمى بالعاصمة 34 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأحد، طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية ، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد .

الرئيس السيسي يعلن 2022 عاما للمجتمع المدنى

أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسى، عام 2022 "عامًا للمجتمع المدني"، كما دعا الرئيس فى كلمته خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، المجتمع المدنى إلى مواصلة العمل بجد واجتهاد جنبًا إلى جنب مع مؤسسات الدولة المصرية، لتحقيق التنمية المستدامة فى كافة المجالات، ونشر الوعى بثقافة حقوق الإنسان، مساهمة فى تحقيق آمال وطموحات الشعب المصرى العظيم.

التعليم ترصد 4 حالات غش بامتحان الكيمياء والجغرافيا للثانوية دور ثان

أدى صباح اليوم طلاب شهادة إتمام الثانوية العامة شعبة (العلوم والرياضيات) امتحان "الكيمياء" بإجمالي عدد 25045 طالبا/طالبة، كما أدي طلاب الشعبة الأدبية امتحان مادة "الجغرافيا" بإجمالي عدد 10627 طالبا/طالبة، بينما أدى طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) الامتحان في مادة الجغرافيا (الورقة الثانية) بإجمالي عدد طالبين، وأدي طلاب الثانوية العامة مدارس المتفوقين (STEM) امتحان "مقاييس المفاهيم (الفيزياء)" بإجمالي عدد طالبين، وذلك فى سابع أيام امتحانات الثانوية العامة (الدور الثانى) للعام الدراسي 2020 -2021.

إبراهيم عيسى يسأل عن تحديد الدعم لطفلين.. والرئيس السيسي: آليات تنفيذه صعبة

توجه الإعلامى إبراهيم عيسى بسؤال، حول إمكانية إصدار قرار أو قانون من أجدل تحديد عدد الأبناء للحصول على دعم الدولة بطفلين فقط، وذلك خلال حلقة نقاشية بعنوان "حقوق الانسان.. الحاضر والمستقبل"، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

الرئيس السيسي يشدد على تعزيز جهود تحقيق العدالة الناجزة والمحاكمات العادلة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إن مصر تبنت ولا تزال حرية الفكر والابداع والتعبير مما أثمر عن مساهمة مصرية رائدة فى محيطها الإقليمى فنا وأدبا وثقافة، بل أضحى هذا المجال يحظى بدعم مباشر من قيادة الدولة لتشجيع الكوادر العاملة به، كما يتوافر لدينا على التوازى اقتناع راسخ بأهمية تعزيز جهود تحقيق العدالة الناجزة، وكذا ضمانات المحاكمات العادلة، وتبذل الدولة جهودا حثيثة ومستمرة للتأكيد على قيم المواطنة والتسامح والحوار ومكافحة التحريض على العنف والتمييز، كما تمتلك مصر بنية مؤسسية وطنية ثرية تعمل على تعزيز واحترام حقوق الإنسان وتخضع للتطوير المستمر.

الرئيس السيسي: دولة بحجم مصر تحتاج إلى تريليون دولار سنويا

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن الدولة المصرية تحتاج إلى إنفاق كبير لا يقل عن تريليون دولار سنويا، متابعا: "لما نوفر ما يقرب من 17 تريليون جنيه سنويا حاسبونى وحاسبوا الحكومة واتكلموا عن جودة التعليم والصحة".

الرئيس السيسى محذرا من الزيادة السكانية: مين يقدر يوفر مليون فرصة عمل سنويا

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن النمو السكانى تحدى كبير يواجه الدولة المصرية وينتج عنها قضايا كثيرة من الهجرة غير الشرعية، متابعا: "مين يقدر يوفر مليون فرصة عمل لإنسان وإنسانة سنويا مين اللى يقدر يعمل كده؟!".

إقبال المواطنين على شوادر كلنا واحد لشراء المستلزمات المدرسية.. فيديو

شهدت منافذ وشوادر كلنا واحد، اليوم السبت، إقبال من المواطنين للحصول على مستلزماتهم والأدوات المدرسية بأسعار مخفضة.

الرئيس السيسي: مصر ترحب بتعدد الآراء واختلافها ما دامت تراعى حريات الآخرين

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن إطلاق الحكومة المصرية استراتيجيتها الوطنية الأولى لحقوق الإنسان، والتي تعد نتاجا لجهود حثيثة بذلتها اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان على مدار أكثر من عام، وأود أن أثمن المنهجية التي تم بها إعداد تلك الاستراتيجية، والتي قامت على نحو تشاركي وتشاوري موسع يستجيب لطموحات وآمال الشعب المصري.

بايدن وأوباما وكلينتون يزورون موقع هجمات 11 سبتمبر

زار الرئيس الأمريكي، جو بايدن، موقع هجمات 11 سبتمبر من عام 2001، بمشاركة زوجته جيل بايدن، والرئيسين السابقين أوباما وكلينتون، وزوجاتهما لإحياء الذكرى العشرين من الكارثة التي خلفت آلاف من القتلى والجرحى.

رونالدو يشارك فى الدورى الإنجليزى لأول مرة منذ 12 عامًا و181 يومًا

عاد الأسطورة كريستيانو رونالدو إلى تشكيل فريقه نادى مانشستر يونايتد الرسمي لأول مرة منذ 12 عامًا و181 يومًا، حيث أعلن أولي جونار سولشاير المدير الفنى لنادى مان يونايتد التشكيل الرسمى لفريقه أمام نيوكاسل يونايتد، في المباراة التى تجمعهما على ملعب "أولد ترافورد" ضمن مواجهات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي للموسم الحالي 2021-2022.