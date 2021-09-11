استغاثة كاذبة.. الأمن يكشف حقيقة اختطاف شخص بالدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية حقيقة ادعاء شخص اختطاف نجله عقب تغيبه بالدقهلية.

جاء ذلك في استجابة سريعة للتعليق الذي تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تضمن بلاغ أحد الأشخاص مقيم بطلخا بمحافظة الدقهلية بتغيب نجله والاستغاثة بالمسئولين لعودته بدعوى اختطافه.

بالفحص تبين قيام نجله بتحصيل مبالغ مالية من أهالي المنطقة وتسليمها لأحد الأشخاص شريكه بمصنع بلاستيك مقابل الأرباح الشهرية إلا أنه لم يتمكن من تحصيلها، الأمر الذي دفعه لترك محل إقامته خشية المسائلة القانونية، وقيام المشار إليه بنشر ذلك التعليق للزعم باختطاف نجله "على غير الحقيقة".

وقد تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله لنشره ادعاءات كاذبة.