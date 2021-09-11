استعدادات أمنية مكثفة لتأمين البطولة العربية للجودو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

أنهت الأطقم الأمنية بالمجموعة الأفريقية استعدادها لتأمين فعاليات البطولة العربية المفتوحة للفرق والأندية البطلة العاشرة للناشئين، والثامنة للناشئات والشباب، والسادسة للشابات، والخامسة للأشبال، والرابعة للبراعم، والأولى للجودو المكفوفين رجال وسيدات، على ملعب الصالة المغطاة رقم "2" بمجمع الصالات المغطاة بهيئة ستاد القاهرة الدولي.

وتؤمن المجموعة الأفريقية 600 لاعب ولاعبة يمثلون 12 دولة عربية وهي؛ مصر الدولة المنظمة، العراق، سوريا، الأردن، فلسطين، الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية، قطر، الكويت، اليمن، ليبيا، والمملكة المغربية الهاشمية، وتستمر البطولة حتى 16سبتمبر الجاري.

وتحرص المجموعة الأفريقية على تأمين حفل افتتاح البطولة الذي يتضمن بعض الفقرات الفنية، والألعاب النارية، والألعاب الليزر.

وقد انطلقت صباح اليوم منافسات بطولة البراعم التي يشارك فيها نحو 150 لاعب ولاعبة.