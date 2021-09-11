نقيب الأشراف: إطلاق استراتيجية حقوق الإنسان دفعة قوية لصوّن كرامة المواطن المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

قدم محمود الشريف نقيب السادة الأشراف، الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، على إطلاق الاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان، اليوم السبت.

وأضاف نقيب الأشراف، في بيان له اليوم السبت، إن إطلاق الرئيس السيسي، الاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان، تعطي دفعة قوية للجهود الوطنية لإعلاء حقوق الإنسان، لصون كرامة المواطن المصري.

وأشار نقيب السادة الأشراف، إلى أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان، تعد تأكيدًا لاهتمام القيادة السياسية بحقوق الإنسان، مؤكدًا أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس السيسي، تولي اهتمامًا بالغًا لملف حقوق الإنسان، وتطوير وبناء الإنسان المصري والحفاظ على حقوقه والارتقاء بوضعه.