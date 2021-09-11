وزيرة الصحة: 777 مركزًا و1300 فريق متحرك للتلقيح ضد فيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:

عُقد اليوم السبت، اجتماع مجلس المحافظين في مقر مجلس الوزراء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، برئاسة اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، وبحضور الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان.

وفى مستهل الاجتماع، أشار وزير التنمية المحلية إلى أن اجتماع اليوم يأتي في إطار المتابعة المستمرة لعدد من ملفات العمل المهمة خلال هذه الفترة، في مقدمتها ما يتعلق بالتعامل مع مستجدات أزمة فيروس كورونا، وضرورة التنسيق الكامل لجهود المحافظين مع وزارة الصحة بهدف التوسع في توفير اللقاحات المضادة للفيروس لمختلف المواطنين، سعيًا لسرعة الانتهاء من تلقى أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، والإداريين والعمال، والطلاب الجامعيين، وكذا العاملين بوزارة التربية والتعليم على مستوى الجمهورية؛ اللقاح قبل بدء العام الدراسي الجديد، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فى هذا الصدد.

من جانبها، استهلت الدكتورة هالة زايد، كلمتها بتقديم الشكر لجميع المحافظين على ما يتم من تعاون وتنسيق فى إطار التعامل مع أزمة فيروس كورونا، وتداعياتها، مشيرة إلى أنه يتم بذل جهد كبير وغير مسبوق من مختلف مؤسسات الدولة المصرية، مستعرضة آخر المستجدات الخاصة بالتعامل مع هذه الأزمة، وموقف توفير وتلقي اللقاحات المضادة لهذا الفيروس لمختلف فئات المواطنين، سواء العاملين بالجهاز الإداري للدولة، أو المستهدف حصولهم على اللقاحات في قطاعي التعليم الجامعي وقبل الجامعي، وباقي فئات المجتمع من المواطنين.

وحول الوضع الحالي لمراكز تلقي اللقاحات على مستوى الجمهورية، أشارت وزيرة الصحة إلى أن إجمالي عدد المراكز وصل إلى 777 مركزًا، منها 60 في الجامعات، و180 للمسافرين، والباقي لمختلف المواطنين، هذا إلى جانب توافر أكثر 1300 فريق متحرك على مستوى المحافظات، لتقديم اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وأكدت وزيرة الصحة الاستمرار في توفير كافة الكميات المطلوبة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا بمختلف أنواعها لكافة المحافظات، مشيرة إلى أنه سيتم موافاة المحافظين بخطة التدفقات الأسبوعية لمختلف اللقاحات، بما يلبي احتياجات المحافظات من اللقاحات، ويسهم في زيادة أعداد المتلقين لها.