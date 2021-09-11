القاهرة: إزالة 600 عقار في مصر القديمة وهدم 300 بالمرج لتوسعات الدائري

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أزالت أجهزة محافظة القاهرة، بالتنسيق مع وزارة النقل، نحو 600 عقار في نطاق أحياء البساتين ومصر القديمة، بالإضافة إلى إزالة نحو 340 ورشة و35 مصنعًا، في إطار توسعات الطريق الدائري.

وأشارت مصادر ديوان عام محافظة القاهرة إلى أنه تم إزالة مساكن الجبخانة بمصر القديمة، وتضم نحو 63 أسرة، وتم صرف التعويضات اللازمة لهم، في إطار توسعات الدائري.

ومنطقة مصر القديمة إزالة أكثر من 350 عقارًا، ونقل نحو 1100 أسرة من عزبة أبو قرن، وهي من المناطق العشوائية غير الآمنة، حيث تم نقل الأسر وتسليمهم وحدات سكنية مجهزة في مشروع معًا بنطاق مدينة السلام، في إطار الدولة للقضاء على العشوائيات.

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