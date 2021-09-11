شكرا لقرائتكم خبر عن القوات البحرية المصرية والهندية تنفذان تدريبا بحريا عابرا بنطاق الأسطول الشمالى بالبحر المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استمرارًا للتدريبات المشتركة التى تُجريها القوات البحرية المصرية مع البحريات العالمية والتى تهدف إلى تعزيز القدرات القتالية للوحدات البحرية وأطقمها، بما يجعلها قادرةً على مواجهة التحديات، وبما يساهم فى دعم الأمن والاستقرار البحرى بالمنطقة.

نفذت القوات البحرية المصـرية والهندية تدريبًا بحريًا عابرًا باشتراك الفرقاطة المصرية (الإسكندرية) مع الفرقاطة الهندية ( TABAR INS ) وذلك بنطاق مسرح العمليات للأسطول الشمالى بالبحر المتوسط.

بدأت فعاليات التدريب بعقد مؤتمر ما قبل الإبحار بغرض تنسيق الأنشطة التى سيتم تنفيذها بالإضافة إلى تعارف القوات المشتركة لكلا الجانبين، وتضمنت التدريبات مجموعة من الأنشطة القتالية البحرية المختلفة، منها تمارين مجابهة التهديدات البحرية غير النمطية، وتحليل صورة الموقف (سطحى، جوي)، وتمارين الحماية المشتركة لهدف حيوى بالبحر، بالإضافة إلى تمارين المواصلات، وكذا التدريب على إجراءات الأمن البحرى فى مناطق العمليات بالبحر المتوسط.

ويُعد هذا التدريب هو الثانى من نوعه الذى تجريه الفرقاطة الهندية (TABAR INS ) مع وحداتٍ من البحرية المصرية بنطاق الأسطول الشمالى، مما يدُل على السعى المشترك لتبادل الخبرات بين البحريتين المصرية والهندية، وتأكيدًا على إمكانات وقدرات القوات البحرية المصرية فى العمل والتنسيق مع القوات البحرية العالمية لتأمين حركة الملاحة الدولية وخطوط المواصلات ودعم جهود الأمن البحرى بالمنطقة.