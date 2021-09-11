شكرا لقرائتكم خبر عن للطلاب المتقدمين لمدارس المتفوقين.. الأوراق المطلوبة وموعد التقديم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن قبول دفعة جديدة من طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا stem بواقع ( 1075) طالب و (875 ) طالبة اجتازوا اختبار التقدم للالتحاق بالمدارس، علي أن يبدأ الطلاب بالتقدم بالملفات اعتبارًا من غد الأحد 12 سبتمبر 2021 ولمدة أسبوعين.

وأكدت الوزارة، أنه على الطلاب المقبولين ضرورة التقدم بالأوراق المطلوبة للالتحاق بالمدرسة المسكنين عليها، ونقدم فى التقرير التالى

محتويات ملف التقديم لمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا.

– إخطار النتيجة الخاصة بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا "ستيم" .

– عدد 4 صور من أصل الشهادة الإعدادية.

– 8 صور حديثة.

– طلب الالتحاق بمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا.

– شهادة ميلاد أصلية.

– عدد 4 صور من شهادة الميلاد الخاصة بالطالب.

– طوابع بريدية بـ21 جنيها.

– إيصالات إيداع تأمين اللاب والمصروفات الدراسية.

– شهادة صحية معتمدة بكشف طبي باطنة وصدر وجلدية معتمد بخاتم شعار الجمهورية من مستشفى حكومي أو التأمين الصحي.

– في حالة وفاة الوالد يجب التقدم بصورة من الوصاية أو الولاية التعليمية.

– صورة من بطاقة الرقم القومي لولي الأمر.

– في حال عدم تواجد الأب لسفره للخارج يجب التقدم بصورة من التوكيل الرسمي.

– أصل الشهادة الإعدادية معتمدة من الإدارة التعليمية.

– شهادة وفاة الوالد للأيتام.