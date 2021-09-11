مندوب مصر الدائم بجنيف يكشف أهداف استراتيجية حرية الدين والمعتقد في رؤية 2030

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

كشف السفير أحمد إيهاب جمال الدين، مندوب مصر الدائم بجنيف، مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والمسائل الإنسانية والاجتماعية الدولية، عن استراتيجية حرية الدين والمعتقد، وفقا للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان في الدولة، بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر 2030.

وقال جمال الدين خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن استراتيجية حرية الدين والمعتقد، تستهدف مواصلة جهود المؤسسات الدينية في مجال الخطاب الديني، وترسيخ قيم المواطنة وخلق وعي مجتمعي بأهمية احترام الحريات الدينية، ومواصلة اللجنة المعنية بتقنين أوضاع الكنائس عملها لتنتهي مما هو معروض عليها من حالات.

وتابع: هذه الاستراتيجية، جاءت تلبية لدعوة رئيس الجمهورية بضرورة تجديد الخطاب الديني، وإنشاء اللجنة العليا للأحداث الطائفية وجهود الأزهر الشريف والكنائس المصرية لمراجعة المقررات الدينية وجهودها تحت مظلة بيت العائلة الصرية، وصدور قانون بناء وترميم الكنائس لعام 2016 وتقنين أوضاع عدد كبير من الكنائس وفقا للقانون.​