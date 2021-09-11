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رئيس "العبور الجديدة": بيع 4 محال تجارية وصيدلية بجلسة للمزاد العلني لتوفير الخدمات لسكان المدينة

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

قال المهندس أحمد على، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، إنه جرى بيع 4 محال تجارية وصيدلية بالمزاد العلني بمشروع "سكن لكل المصريين – منخفض الدخل" بحي الكرامة بمنطقة الـ2600 فدان بالمدينة، مؤكداً أن المزاد يأتي في إطار تخفيف العبء عن المواطنين وزيادة الخدمات لقاطني المدينة، لا سيما بالمناطق الحديثة.

وأوضح رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة أنه تم بيع المحال والصيدلية بسعر تراوح للمحال بين 62 ألف جنيه و125800 جنيه للمتر، بينما بلغ سعر بيع المتر المربع بالصيدلية 109500 جنيه.

وأشار إلى أنه سيتم عقد جلسات بيع بالمزاد العلني لتلبية احتياجات المدينة من الأنشطة المختلفة، وتوفير فرص العمل وزيادة الاستثمارات بمدينة العبور الجديدة.​

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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