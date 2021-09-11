مندوب مصر الدائم بجنيف يكشف أهداف استراتيجية التجمع السلمي في رؤية 2030

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

كشف السفير أحمد إيهاب جمال الدين، مندوب مصر الدائم بجنيف، مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والمسائل الإنسانية والاجتماعية الدولية، عن استراتيجية حرية التجمع السلمي، وفقا للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان في الدولة، بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر 2030.

وقال جمال الدين خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، استراتيجية مفهوم حرية التجمع السلمي، تسعى إلى تعزيز وتنمية الوعي العام بثقافة ممارسة التجمع السلمي بكافة صوره. ​