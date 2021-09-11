الداخلية X أسبوع.. غلق 5205 محلًا مخالفًا و64 ألف سائق لعدم ارتداء الكمامات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، استمرارًا للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية في إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأسفرت الجهود خلال أسبوع عن ضبط 6576 قضية تموينية متنوعة، وضبط 1485 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة، بمضبوطات بلغت 8889 أرجيلة، وغلق 5205 محل مخالف لمواعيد الغلق.

كما تم ضبط 64439 شخصًا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد 64086 شخصًا، واتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة حيال 353 شخصًا لم يسددوا الغرامة المقررة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.