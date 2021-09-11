الأمن العام: ضبط 1707 تاجر مخدرات بمضبوطات بلغت 180 مليون جنيه في أسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، من ضبط 1537 قضية اتجار في المواد المخدرة، ضبط خلالها 1707 متهم، خلال حملات أمنية على مستوى الجمهورية خلال الأسبوع.

وأثمرت جهود الحملات عن ضبط كمية من مخدر البانجو، وزنت (9911٫759 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الحشيش المخدر، وزنت (181٫951 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الهيروين، وزنت (33٫895 كيلو جرام)، وكمية من بذور القنب المخدر (بانجو) ، وزنت ( 25 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الإستروكس، وزنت (19٫348 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الأفيون ، وزنت ( 5٫151 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الآيس، وزنت ( 5٫57 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الفودو، وزنت (3٫174 كيلو جرام)، و18٫152 قرص مؤثر، و18٫137 قرص مخدر، وإبادة مساحة 23 فدان و 4 قيراط منزرعة بنبات القنب المخدر "البانجو" .

كما تم ضبط قضية غسل الأموال وقدرت قيمة الممتلكات قرابة 40 مليون جنيه، متحصلة من الاتجار غير المشروع بالمواد المخدرة، وضبط 9 مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان.

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة حوالي (180٫000٫000– مائة وثمانون مليون جنيه تقريباً).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.