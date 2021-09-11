مأمورية كرداسة توقع تاجر السلاح والكيف متلبسا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

ألقى ضباط مباحث كرداسة القبض على مسجل خطر، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.

تحريات العقيد علي عبد الكريم مفتش فرقة شمال أكتوبر أكدت اتجار مسجل خطر في المخدرات متخذا من دائرة مركز شرطة كرداسة مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وتمكن الرائد معتصم رزق رئيس مباحث كرداسة من ضبطه حال تواجده بدائرة المركز وبحوزته (2 بندقية آلية - بندقية خرطوش- طبنجة – فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - 12 خزينة متنوعة - كمية من مخدر الهيروين - كمية من مخدر الحشيش – عدد من الأقراص مخدرة - كمية من مخدر الآيس - مبلغ مالى - ميزان حساس - 11 هاتفا محمولا).

أمام اللواء عاصم أبو الخير نائب مدير مباحث الجيزة اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والأسلحة النارية لحماية نشاطه الإجرامي والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهواتف للاتصال بعملائه.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.