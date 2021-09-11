الداخلية: تحرير 243 مخالفة مرورية وتنفيذ 476 ألف حكم قضائي في أسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

أعلنت وزارة الداخلية، ضبط 219838 مخالفة مرورية متنوعة، ورفع 269 سيارة متروكة والمتهالكة على مستوى الجمهورية.

وأثمر الجهود خلال أسبوع عن تحرير 243152 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها 40147 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و4928 موقف عشوائي.

في مجال حملات المركبات المتروكة والمتهالكة على مستوى الجمهورية، و تم رفع 334 سيارة – 58 دراجة نارية.

وفي مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ 476770 حكم قضائي، بإجمالي 38867 متهم، بينهم 1917 حكم جناية، و175287 حكم حبس، و230946 حكم غرامة، و68620 مخالفة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.