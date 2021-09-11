الداخلية تلاحق المحكوم عليهم الهاربين لضبطهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين، وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة بنها بالقليوبية حال تردده على دائرة قسم شرطة الأزبكية بالقاهرة، والهارب من السجن على ذمة إحدى القضايا، "والمقضي فيها بالسجن المؤبد ".

وضبط (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة) حال تواجده بدائرة قسم شرطة باب الشعرية بالقاهرة، والهارب من السجن على ذمة إحدى القضايا والمقضي فيها بالسجن المؤبد .

ضبط (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة المعصرة بالقاهرة) حال تواجده بدائرة القسم، والمطلوب التنفيذ عليه في عدد من القضايا.

وبمواجهة المتهمين بالأحكام الصادرة ضدهم أقروا بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.