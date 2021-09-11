شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار صرف معاشات سبتمبر من ماكينات الصرف لمن تخلفوا عن المواعيد المحددة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل وزارة التضامن الاجتماعى، اليوم السبت، صرف معاشات سبتمبر من بنك ناصر الاجتماعىُ من ماكينات الصرف الآلى لمن تخلفو عن المواعيد المحددة وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية

ويستمر بنك ناصر الاجتماعىُ برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن ورئيس مجلس ادارة البنك، بتغذية ماكينات الصراف الآلى بحدودها القصوى من النقدية باستمرار، حيث يضع البنك التحول الرقمى والشمول المالى فى مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" بهدف مواكبة التطور التكنولوجى فى تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالى وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.

يذكر أن الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، كانت قد وجهت ببدء صرف معاشات سبتمبر للعملاء اعتبارا من أول الشهر، كما تم أيضا تفعيل خدمة صرف النفقة عبر منافذ "الدفع الإلكتروني" بهدف التيسير على العملاء من مستحقى النفقة.