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انخفاض بحرارة الجو.. تعرف على درجات الحرارة المتوقعة حتى الخميس المقبل

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القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن  حالة الطقس المتوقعة من اليوم السبت 11 سبتمبر 2021 إلى الخميس المقبل، حيث تشهد البلاد تحسنا نسبيا فى الأحوال الجوية، ليسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد وجنوب سيناء، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية.

 

وينشر ”الخليج 365” لقرائه تفاصيل درجات الحرارة العظمى المتوقعة والمحسوسة  حتى الخميس المقبل كما يلى:

 

درجات الحرارة المتوقعة السبت 11 سبتمبر : 

 

القاهرة والوجه البحرى العظمى 32 درجة المحسوسة 34 درجة

 

السواحل الشمالية العظمى 30 درجة المحسوسة 33 درجة  

 

جنوب سيناء العظمى 36 درجة المحسوسة 39 درجة

 

 شمال الصعيد العظمى 34 درجة المحسوسة 36 درجة

 

جنوب الصعيد العظمى 39 درجة المحسوسة 40 درجة

 

 

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 12 سبتمبر : 

 

القاهرة والوجه البحرى العظمى 34 درجة المحسوسة 36 درجة

 

السواحل الشمالية العظمى 33 درجة المحسوسة 36 درجة  

 

جنوب سيناء العظمى 36 درجة المحسوسة 39 درجة

 

 شمال الصعيد العظمى 34 درجة المحسوسة 36 درجة

 

جنوب الصعيد العظمى 39 درجة المحسوسة 40 درجة

 

 

درجات الحرارة المتوقعة الاثنين 13 سبتمبر: 

 

القاهرة والوجه البحرى العظمى 34 درجة المحسوسة 36 درجة

 

السواحل الشمالية العظمى 32 درجة المحسوسة 35 درجة  

 

جنوب سيناء العظمى 38 درجة المحسوسة 41 درجة

 

 شمال الصعيد العظمى 36 درجة المحسوسة 38 درجة

 

جنوب الصعيد العظمى 40 درجة المحسوسة 41 درجة

 

 

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 14 سبتمبر: 

 

القاهرة والوجه البحرى العظمى 33 درجة المحسوسة 35 درجة

 

السواحل الشمالية العظمى 30 درجة المحسوسة 33 درجة  

 

جنوب سيناء العظمى 38 درجة المحسوسة 41 درجة

 

 شمال الصعيد العظمى 36 درجة المحسوسة 38 درجة

 

جنوب الصعيد العظمى 40 درجة المحسوسة 41 درجة

 

 

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 15 سبتمبر: 

 

القاهرة والوجه البحرى العظمى 33 درجة المحسوسة 35 درجة

 

السواحل الشمالية العظمى 30 درجة المحسوسة 33 درجة  

 

جنوب سيناء العظمى 38 درجة المحسوسة 41 درجة

 

 شمال الصعيد العظمى 35 درجة المحسوسة 37 درجة

 

جنوب الصعيد العظمى 39 درجة المحسوسة 40 درجة

 

 

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 16 سبتمبر : 

 

القاهرة والوجه البحرى العظمى 33 درجة المحسوسة 35 درجة

 

السواحل الشمالية العظمى 30 درجة المحسوسة 33 درجة  

 

جنوب سيناء العظمى 38 درجة المحسوسة 41 درجة

 

 شمال الصعيد العظمى 34 درجة المحسوسة 36 درجة

 

جنوب الصعيد العظمى 37 درجة المحسوسة 40 درجة

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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