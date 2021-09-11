شكرا لقرائتكم خبر عن رفع تراكمات قمامة عمرها 30 عاما بمحيط سور مجرى العيون.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفذت محافظة القاهرة حملة مكبرة برئاسة اللواء إيهاب الشرشابى رئيس هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة، لرفع المخلفات التاريخية المتراكمة بجوار سور مجرى العيون جنوب القاهرة، تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.

ورفعت معدات الهيئة اليوم السبت، مخلفات البناء والتراكمات التاريخية الموجودة منذ أكثر من 30 عاما لم يتم رفعها، وذلك بأحدث معدات وسيارات الهيئة بالتنسيق مع مجلس الوزراء ووزارة السياحة والآثار بمنطقة سور مجرى العيون.

وأكد اللواء إيهاب الشرشابى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة بأن الهيئه مستمرة فى رفع الحالة القصوى للعمل برفع تلك التراكمات التاريخية من مخلفات الهدم والبناء وتراكمات والتى يتم رفعها منذ الصباح الباكر.

وتم الاصطفاف بالكامل من عمال ومعدات ثقيلة وسيارات ولوارى وسيارات الكنس الآلى منذ الصباح الباكر وأشرف اللواء ايهاب الشرشابى، على الاصطفاف لتجيع عمال وأفراد الهيئة.