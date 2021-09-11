شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: تحصيل 892 ألف جنيه مستحقات مصرى وافته المنية بالرياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة القوي العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بالرياض بالسعودية، في الحصول على مستحقات عامل مصرى كان يعمل في شركة تبوك للصناعات الدوائية وتوفي بالرياض، حيث بلغت مستحقاته 212 ألفا و988 ريالا سعوديا، أي ما يعادل 892 ألفا و429 جنيها مصريا تقريبا .

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة: إن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالي بالرياض بمتابعة مستحقات العامل المصري المتوفي، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشكلاتها.

من جهته، أوضح الملحق العمالي رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض - في تقريره للوزير - أن المتوفى "ا.ا" والذي كان يعمل بشركة تبوك للصناعات الدوائية ، نجح المكتب في متابعة صرف مستحقاته وقامت الشركة بتحويلها، وتم إيداعها لدى حساب ورثة المصريين المتوفين بالسفارة بالرياض، تمهيدا لإرسال المبلغ المستحق إلى ذوي المتوفى وإيداعه في حساب بنك ناصر الاجتماعي.