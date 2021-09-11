شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن: ندعم مواجهة ضعف الوعى بفئات المجتمع من خلال مبادرة مواطنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، إن مبادرة دعم قيم وممارسات المواطنة، تمس أكثر من محور منها توفير البيانات حيث تم توفير 840 ألف من البطاقات المختلفة مثل الرقم القومى وغيرها على مدار السنوات الماضية، فضلا عن دعم الحق في التعبير، ولدينا 190 ألف شاب وشابة على استعداد على المشاركة في الحياة السياسية، من خلال التدريب والإعداد ومشاركتهم والاستماع إلى أرائهم.

وأضافت وزيرة التضامن، خلال مشاركتها في حلقة نقاشية: "حقوق الانسان.. الحاضر والمستقبل" بحضور الرئيس السيسى، أن هناك حالة من ضعف الوعى في موضوعات بعينها مثل التنمر على فئات معنية، من خلال الثقافة والتدريب يتم التعامل منها من خلال مبادرة "مواطنة"، وهناك أزمات تحتاج إلى الشفافية والحزم لمواجهة المعتقدات غير الصحيحة، وهناك تعاون بين وزارتى الشباب والثقافة والمؤسسات الدينية من خلال التوحيد بين الخطاب الدينى والرسائل المجتمعية مثل تزويج القاصرات وغيرها.