شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بالمجمعات الاستهلاكية.. الطماطم بـ8.5 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك. ‏‎‏‎‏‎‏‎ ‏‎وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، وجاءت كالتالى:- ‏‎‏‎- الطماطم بسعر 8.5 جنيه للكيلوجرام. ‏‎- البطاطس 8.5 جنيه. ‏‎- البصل الأبيض 5 جنيهات. ‏‎- البصل الأحمر بـ 5 جنيهات ‏‎- الكوسة بـ 8 جنيهات. ‏‎- الجزر بـ 9.5 جنيه. ‏‎- الخيار بـ 7 جنيهات. ‏‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6.5 جنيه. ‏‎- الفلفل الرومى بـ 8 جنيهات. ‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 7.5 جنيه. ‏‎- الباذنجان العروس 7.5 جنيه ‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 8.5 جنيه ‏‎- الفلفل الألوان 24 جنيها. ‏‎- الليمون بـ 8 جنيهات. - الجوافة بـ15 جنيها. - بلح بارحى بـ30 جنيها. ‏‎‏‎- التفاح السكرى بـ27 جنيها. ‏‎‏‎‏‎- ‏‎‏‎‏‎العنب الأحمر بـ14 جنيها. ‏‎- عنب بناتى بـ13 جنيها. ‏‎- الباميا الخضراء بـ14 جنيها. ‏‎- تفاح أحمر إيطالى بـ28 جنيها.