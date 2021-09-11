شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بالمجمعات الاستهلاكية.. الطماطم بـ8.5 جنيه والان مع تفاصيل الخبر
وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، وجاءت كالتالى:-
- الطماطم بسعر 8.5 جنيه للكيلوجرام.
- البطاطس 8.5 جنيه.
- البصل الأبيض 5 جنيهات.
- البصل الأحمر بـ 5 جنيهات
- الكوسة بـ 8 جنيهات.
- الجزر بـ 9.5 جنيه.
- الخيار بـ 7 جنيهات.
- الباذنجان الرومى بـ 6.5 جنيه.
- الفلفل الرومى بـ 8 جنيهات.
- الباذنجان الأبيض بـ 7.5 جنيه.
- الباذنجان العروس 7.5 جنيه
- الفلفل البلدى بـ 8.5 جنيه
- الفلفل الألوان 24 جنيها.
- الليمون بـ 8 جنيهات.
- الجوافة بـ15 جنيها.
- بلح بارحى بـ30 جنيها.
- التفاح السكرى بـ27 جنيها.
- العنب الأحمر بـ14 جنيها.
- عنب بناتى بـ13 جنيها.
- الباميا الخضراء بـ14 جنيها.
- تفاح أحمر إيطالى بـ28 جنيها.