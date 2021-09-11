تأجيل استئناف مجدي عبد الغنى على حبسه في قضية ميراث لـ 6 أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنح مستأنف الدقي، اليوم السبت، تأجيل استئناف مجدى عبد الغنى على الحكم الصادر ضده من محكمة جنح الدقي، بحبسه سنة وتغريمه 100 ألف جنيه، في قضية متعلقة بخلافات الميراث مع أقاربه والتي تحمل رقم 12280 سنة 2020 جنح الدقي، لجلسة 6 أكتوبر المقبل.

كان مجدي عبد الغنى اتهم بالامتناع عن تسليم حصة ميراث أقاربه، وكان أنور السمرجي محامي عدد من أقارب مجدى عبد الغنى من مستحقي الميراث وهم ورثة فاطمة سيد أحمد شقيقة والد المدعى عليه، أقام دعوى اختصمه فيها هو وآخرين، واتهمه بالامتناع عن تسليم حصة الميراث الخاصة بموكليه.