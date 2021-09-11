ضبط شخصين للاستيلاء على بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بالمواطنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط شخصين لقيامهما بالاستيلاء على بطاقة الدفع الإلكتروني الخاصة بأحد المواطنين والاستيلاء بموجبها على أموال من حسابه البنكي.

تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بلاغا من (أحد الأشخاص – مقيم بالقاهرة) يفيد باكتشافه سرقة بطاقة الدفع الإلكتروني المربوطة على حسابه البنكي بأحد البنوك، واستخدامها من قبل شخص مجهول في إجراء عمليات سحب نقدى على ماكينات الصراف الآلية والاستيلاء بموجبها على مبلغ مالي من حسابه .

تم تشكيل فريق بحث جنائي توصلت جهوده باستخدام الوسائل التقنية الحديثة إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (شخصين، مقيمان بمحافظة القاهرة) إذ قام أحدهما باستغلال طبيعة عمله كونه (السائق الخاص) للشاكي وتمكن من سرقة بطاقة الدفع الإلكتروني والرقم السرى الخاص بها من منزله، واستخدامها في عمليات سحب مبالغ مالية دون علم الشاكي، وحتى يكون بمنأى عن ضبطه واكتشاف أمره، قام بتكليف صديقه "المتهم الثاني" بالتوجه إلى مدينة بورسعيد واستخدام البطاقة المستولى عليها في إجراء علميات سحب نقدى من إحدى ماكينات الصراف الآلي، ومن خلال ذلك تمكنا من الاستيلاء على مبلغ مالي من حساب الشاكي .

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وعثر بحوزتهما على (بطاقة دفع إلكتروني باسم الشاكي – عدد 2 هاتف محمول).

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما للواقعة على النحو المشار إليه، وأنهما قاما بالتصرف في المبالغ المالية المستولى عليها .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاء ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاستيلاء على أموال البنوك والعملاء.