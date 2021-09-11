حقوق الإنسان بالداخلية تتفقد أقسام الشرطة والسجون وتوجه قافلة طبية لمديرية أمن الفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

قامت لجنة من قطاع حقوق الإنسان بالوزارة، بالمرور على أقسام الشرطة والمواقع الخدمية بنطاق مديرية أمن الفيوم، للاطلاع على الإجراءات المتبعة لاستقبال المواطنين، وتلقى شكواهم حال ترددهم على الأماكن الشرطية، والوقوف على كافة أوجه الخدمات التي تقدم للمواطنين، لاسيما كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة بما يضمن حصولهم على الخدمات الشرطية في سهولة ويسر.

وذلك بعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تنفذها وزارة الداخلية داخل كافة الجهات الشرطية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا.

وتفقدت اللجنة سجن الفيوم العمومي "رجال"، من حيث أماكن الزيارات وكافة مرافق السجن، ومراجعة كافة سُبل الإعاشة والرعاية المقدمة للنزلاء.

كما قام قطاع الخدمات الطبية بتوجيه قافلة تضم مختلف التخصصات الطبية، بالإضافة إلى صيدلية لصرف الأدوية اللازمة إلى مديرية أمن الفيوم، حيث تم توقيع الكشف الطبي على عدد من المواطنين المترددين على أقسام ومراكز الشرطة بالمديرية والمحتجزين ورجال الشرطة والعاملين، وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان.

ويأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى إعلاء قيم ومبادئ حقوق الإنسان واستمرارا لتنفيذ خطة المرورات على كافة المواقع الشرطية للتأكيد على تقديم الخدمات الشرطية للمواطنين في سهولة ويسر، والعمل على الارتقاء بالمواقع الخدمية وتطويرها بكافة القطاعات الأمنية.

وتواصل وزارة الداخلية جهودها الأمنية المستمرة للارتقاء بالمواقع الشرطية الخدمية وتكريس دعائم الاهتمام بحقوق الإنسان.