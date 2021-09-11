أمن المنوفية يكشف واقعة العثور على جثة شخص في المنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات واقعة العثور على جثة أحد الأشخاص بمحافظة المنوفية.

تلقي مركز شرطة قويسنا بمديرية أمن المنوفية بلاغا يفيد بالعثور على جثة (أحد الأشخاص – "له معلومات جنائية - مقيم بدائرة مركز شرطة شبين الكوم بالمنوفية) طافية بأحد المجاري المائية بدائرة المركز بكامل ملابسها وبها عيار ناري بالظهر.

تم تشكيل بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مديرية أمن المنوفية أسفرت جهوده عن أن المجنى عليه من ذوى المعلومات الجنائية في مجال تجارة المواد المخدرة وعقب الإفراج عنه قام بترك محل إقامته والذهاب لإحدى المزارع ما بين دائرتي مركز شرطة قويسنا، الباجور لمزاولة نشاطه الإجرامي بالاشتراك مع شخصين - لأحدهما معلومات جنائية- مقيمان بدائرة المركز وتبين أنهما وراء ارتكاب الواقعة.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية أمكن ضبط أحدهما حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول المنتزه وبحوزته (مبلغ مالي - هاتف محمول)، وضبط الآخر حال قيادته سيارة ملاكي بدائرة مركز شرطة الباجور بالمنوفية وبحوزته (هاتف محمول).

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة وقررا بحدوث مشادة كلامية بينهما وبين المجنى عليه لخلافات مالية خاصة بنشاطهم الإجرامي قام على إثرها أحدهم بإطلاق عيار ناري من بندقية آلية كانت بحوزته تجاه المجنى عليه فأودى بحياته وقاما بنقله بالسيارة قيادة المتهم الآخر للتخلص من الجثة بإلقائها بمكان العثور، عن (السلاح المستخدم – عدد من الطلقات لذات العيار)، وأضافا أن المبلغ المضبوط بحوزته أحدهم من متحصلات بيع المواد المخدرة والهواتف للتواصل مع عملائه والسيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.