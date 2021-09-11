الداخلية: ضبط 192 قطعة سلاح و243 قضية مخدرات وتنفيذ 85 ألف حكم قضائي في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتتمكن خلال 24 ساعة، من ضبط 192 قطعة سلاح ناري، و243 قضية مخدرات، وتنفيذ 85825 حكم قضائي متنوع.

كما أسفرت الجهود، عن ضبط 192 قطعة سلاح ناري، بحوزة 153 متهمًا، وتنفيذ 85825 حكم قضائي بإجمالي 6125 محكوم عليهم، وضبط 2 تشكيل عصابي، ضم 10 متهمين، ارتكبوا 4 حوادث متنوعة.

وضبط 243 قضية مخدرات بإجمالي 263 متهما، وضبط 31 متهما هاربا، وضبط 26 متهمًا في أعمال بلطجة، وضبط 356 دراجة نارية مخالفة، وإعادة 3 دراجات نارية، وضبط 24086 مخالفة مرورية متنوعة، وفحص 50 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 10 منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات الأمنية.