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السيسي: بتقولوا على حجم العمل الحالي هائل وبقول ده خطوة من ألف

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الدولة تواجه ظروفا وتحديات صعبة ومؤثرة.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال حفل إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم السبت: الظروف والمناخ والبيئة والتحديات الموجودة مؤثرة، طيب حجم العمل الموجود بتقولوا عليه هائل، وبقول دي خطوة من ألف خطوة لبناء دولة حديثة تحترم مواطنيها.

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى مقر إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تتضمن المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الانسان في الدولة، بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر ٢٠٣٠.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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