السيسي يكشف سبب عدم إصدار قانون بشأن رعاية الدولة لأول طفلين فقط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

رد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على طلب الإعلامي إبراهيم عيسى بشأن إصدار قانون بأن تكون الدولة راعية لأول طفلين فقط لكل أسرة.

وقال الرئيس السيسي، خلال حفل إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم السبت: لو كان الموضوع يتحل بالقانون كنا أصدرناه منذ سنوات، والقانون الذي لا ينفذ ليس له قيمة.

وتابع الرئيس: لو أخذت قرار يتنافى مع ثقافة المجتمع لن يكون له قيمة، ده اتعمل في دول تانية لكن كانت ثقافة احترام التشريع عالية.

وواصل الرئيس: لو طلعت قانون قولت فيه الدولة هتهتم بطفلين فقط، طيب لو أكتر من كده هعمل إيه، فيه فرق كبير جدا أن نضع فكرة قرار وممارسة هذا القرار وتنفيذه على أرض الواقع.

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى مقر إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تتضمن المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الانسان في الدولة، بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مباديء تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر ٢٠٣٠.​​