​أدباء يعلقون على تكريم "أصغر داعية" في اتحاد الكتاب: "نشعر بالعار"

محمد اسماعيل - القاهرة - سيطرت حالة من الغضب على الكثير من أعضاء اتحاد كتاب مصر، بعد تكريم لجنة الشباب برئاسة الكاتب شريف العجوز الطفل عمر محمد أحمد وشهرته عمر مكي والملقب بأصغر داعية إسلامي في العالم، مساء أمس الخميس.

وإنهالت التعليقات الغاضبة على الصفحة الرسمية للجنة الشباب، التي أعلنت النبأ، حيث كتب الروائي محمد داوود معترضًا على التكريم: "أيه ده؟!. أنا عضو في اتحاد الكتاب وأشعر بالعار من هذا التصرف. انتو إزاي كدة؟!".

فيما قال عضو الاتحاد أحمد عبيد: "الداعية اللي بيعلم الناس إن أي كتب غير كتبه هي علم لا ينفع؟ طيب"، ودفعت هذه التعليقات وغيرها أدمن الصفحة إلى تقييد من يستطيع التعليق على هذا الخبر، وحذف الكثير من التعليقات الغاضبة.

الكاتب والناقد المسرحي أحمد عبدالرازق أبو العلا، قال لـ"الخليج 365": "أنا أعلنت رفضي لهذا التكريم لأنه ليس دور اتحاد الكتاب، وقد يكون دور جهات أخرى مثل وزارة الأوقاف، لذا فهو تصرف غير مفهوم".

وأضاف أبوالعلا: "هذا النشاط غير مناسب نهائيًا للاتحاد، وإن دل على شىء فإنما يدل على سوء إدارة الاتحاد، واستغلاله في أنشطة تثير حفيظة الأعضاء وتدعو للدهشة، لأنه عندما يكون لدينا قضايا تستحق المناقشة نجد الاتحاد صامتًا، ولا يقيم أي نشاط لمؤازرة تلك القضايا أو طرحها، ومن هنا نراه فقد بوصلته تماما، ويحتاج إلي إعادة ترتيب الأوراق".

وأكمل أبو العلا: "يبدو أنهم تورطوا في مجاملة أحد ما"، مؤكدًا أن الاتحاد "مالوش صاحب"، ووجود الإدارة الحالية مخالف للقانون.

من جانبه رفض الكاتب شريف العجوز رئيس لجنة الشباب بالاتحاد التعليق على ما حدث، مؤكدًا أنه غير مخول بالحديث عن الاتحاد.

على جانب آخر أكدت مصادر رفضت ذكر اسمها بالاتحاد أن اعتراض بعض الأعضاء يرجع لأسباب انتخابية، مشيرة إلى أن جهات عديدة بالدولة كرمت هذا الطفل نظرًا لنبوغه وكان أحرى بالأعضاء المعترضين أن يشكرونا على هذا الدور خاصة أنه يقع ضمن نشاط لجنة الشباب.​