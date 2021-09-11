شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: تحصيل 87 ألف جنيه مستحقات ورثة متوفى بالأردن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة القوى العاملة، أن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية فى العاصمة الأردنية عمان حصل على مستحقات عامل مصرى متوفى بالأردن، وذلك لدى مؤسسة الضمان الاجتماعى بصرف معاش لزوجته "ألطاف.ط.م" بإجمالى 5 آلاف و584 دولاراً أى ما يعادل 87 ألفاً و341 جنيها مصريا تقريبا.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، أن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالى الأردنى بمتابعة معاش العامل المصرى المتوفى بالأردن لزوجته "ألطاف.ط.م" لصرفه وفقا لإعلام الوراثة، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلهم أولا بأول.

وقال الملحق طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالى بعمان، إنه تم الاستجابة الفورية لالتماس المواطنة، وإنهاء كافة الإجراءات وأرشفة المستندات لدى مؤسسة الضمان الاجتماعى بالأردن، وتم تحويل مستحقات الورثة بحصول المواطنة "ألطاف.ط. م"، على المعاش الشهرى والمبالغ المتجمدة من مؤسسة الضمان الاجتماعى، بإجمالى مبلغ 5584.48 دولارأً، ما يعادل 87 آلفاً و 341 جنيها مصريا تقريبا.