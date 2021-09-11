شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز العبور الجديدة: بيع 4 محال تجارية وصيدلية بمزاد علنى لتوفير خدمات بالمدينة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس أحمد على، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، بأنه تم بيع 4 محال تجارية وصيدلية بالمزاد العلني بمشروع "سكن لكل المصريين – منخفض الدخل" بحى الكرامة بمنطقة الـ2600 فدان بالمدينة، مؤكداً أن المزاد يأتي فى إطار تخفيف العبء عن المواطنين وزيادة الخدمات لقاطنى المدينة، لا سيما بالمناطق الحديثة.

وأوضح رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، أنه تم بيع المحال والصيدلية بسعر تراوح للمحال بين 62 ألف جنيه و 125800 جنيه للمتر، بينما بلغ سعر بيع المتر المربع بالصيدلية 109500 جنيه.

وأشار المهندس أحمد على، إلى أنه سيتم عقد جلسات بيع بالمزاد العلني لتلبية احتياجات المدينة من الأنشطة المختلفة، وتوفير فرص العمل وزيادة الاستثمارات بمدينة العبور الجديدة.