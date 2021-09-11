شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الكنيسة الإنجيلية يشارك فى حفل تنصيب راعٍ لكنيسة أرض شريف بشبرا مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، فى حفل تنصيب القس موريس مكرم راعيًا لكنيسة أرض شريف الإنجيلية بشبرا مصر بمحافظة القاهرة، بحضور القس كمال رشدي، رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والدكتور القس صموئيلزكي، نائب رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والقس يوسف عادل، رئيس مجمع القاهرة الإنجيلي، والقس سامح لطفي، رئيس لجنة العمل الرعوي والكرازي بمجمع القاهرة، والقس يوسف بطرس، راعي كنيسة منشية الصدر الإنجيلية، والقس هاني موسى، راعي الكنيسة الإنجيلية بالأزبكية، والقس محسن نعيم، رئيس مجلس شؤون القسوس، والقس أمجد صليب، المدير التنفيذي لقناة الكرازة، وعصام واصف، رئيس مجلس شؤون الشيوخ.

وقدم رئيس الإنجيلية خطاب الحفل، وقال في بداية كلمته: "أتقدم بخالص التهنئة لجميع شعب كنيسة أرض شريف الإنجيلية، بمناسبة تنصيب القس موريس مكرم راعيًا للكنيسة".

وأضاف رئيس الإنجيلية: "نصلي أن يعطينا إلهنا أن نكون ثابتين بالإيمان في كل وقت، ولا سبيل لنا إلّا بالتمسك بكلمه الله مهما كانت الظروف. طوبى لمن آمن ولم يرَ".