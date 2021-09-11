شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: تعيين 1208 شباب منهم 145 من ذوى القدرات الخاصة بالبحر الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة البحر الأحمر بتعيين 1208 شباب، منهم 145 من ذوى القدرات الخاصة من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وبلغ عدد المسجلين بها 1609 شباب، فضلاً عن توفير 240 فرصة عمل .

وقالت الوزارة إن المديرية قامت بقياس مستوى المهارة 775 عاملا، ورخصة مزاولة المهنة من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وقامت بصرف منح للرعاية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية بواقع منحتي مولود بإجمالى 4 آلاف جنيه .

وقدم سعيد عبد الراضي مدير المديرية، تقريرا أشار فيه إلي أنه خلال أغسطس الماضي قامت المديرية بحفظ 6 تراخيص عمل لأجانب، وتجديد ترخيص عمل لـ 14 أجنبياً آخرين يعملون في نطاق المحافظة .

وأشار عبد الراضى إلي أن المديرية قامت بعمل زيارات تفتيشية من خلال مفتشى العمل على 429 منشأة لمراقبة تطبيق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، وأسفر التفتيش عن تحرير 18 محضراً، وعمل ندوتين توعية للعاملين .

وفى مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 136 منشأة ، وأسفر عن تحرير 33 محضراً سلامة وصحة مهنية، وعمل 6 ندوات توعية في نفس المجال ، كما تم متابعة 57 منشأة يعمل بها 10872 عاملاً ، لضمان تطبيقها للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19 ).

وأضاف أن المديرية تلقت 109 شكاوى علاقات عمل، تم تسوية 62 منها ودياً في مواقع العمل من قبل مفتشي العمل بالمكاتب التابعة للمديرية، وتم إتخاذ إجراء قانوني تجاه 43 شكوى، وتبقى 4 شكاوى ما زالت تحت البحث والدراسة .

وفي مجال التدريب المهني قامت المديرية بعقد دورة تدريبية لـ 10 متدربات على مهنة التفصيل والحياكة بمركز التدريب المهني بالمحافظة .