شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل: أشكر الرئيس السيسي على دعمه لملف حقوق الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم المستشار عمر مروان وزير العدل، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على دعمه لملف حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان حدث غير مسبوق في الدولة المصرية.

وقال "مروان" خلال جلسة "حقوق الإنسان ..الحاضر والمستقبل"، بحضور الرئيس السيسي، إن الدولة كانت تبنى منظومة كاملة لحقوق الإنسان، أولها الرؤية التي تقوم على أن الدولة المصرية تعزز وتحمى حقوق الإنسان بمراعاة القيم والثوابت والهوية المصرية، وأن الدولة ترى أن حقوق الإنسان شاملة ومتساوية في كافة بنودها، وتهتم بالتواصل والتعاون مع المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية في إطار من الموضوعية وعدم الازدواجية.

وأشار وزير العدل إلى أن البنية التشريعية لحقوق الإنسان موجودة في الدستور الذى يكفل حقوق الإنسان بصفة عامة ، مضيفا: "ما زلنا في حاجة الى تشريعات تبين كيفية هذه الحقوق لذلك نلجأ إلى التشريعات، والقرارات الإدارية لتنظيم هذه الإجراءات، كما يوجد مؤسسات متخصصة في مجال حقوق الانسان في كل وزارة ومحافظة يوجد قطاع أو إدارة أو وحدة مختصة بحقوق الإنسان فقط.

وأضاف "مروان"، لدينا منظمات معنية بحقوق الانسان وأخرى بطريق غير مباشر، فضلا عن المجالس القومية الأربع، كما يوجد لجنيتن، واحدة في مجلس الشيوخ وأخرى في النواب، منوها بأن هناك مبادرات خاصة بالحكومة أو مبادرات مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى أدت الى ظهور كوادر نستطيع أن نعتمد عليها في مجال حقوق الإنسان، مختتما كلمته بالتأكيد على أن الاستراتيجية الوطنية ليست نهاية المطاف، فهى إصدار أول، وسيكون هناك إصدارات متتالية بحيث نصل إلى المستوى الذى يريده الرئيس السيسي للشعب".