شكرا لقرائتكم خبر عن لطلاب التنسيق.. تعرف على البرامج الجديدة بكلية الحاسبات والمعلومات جامعة عين شمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع بداية كل عام دراسى جديد تسعى كل كلية بالجامعات المصرية الإعلان عن برامجها الجديدة والتى تسعى من خلالها على تقديم طالب قادر على المنافسة فى سوق العمل وتأهيله بالمهارات والبرامج الدراسية المميزة.

وينشر ”الخليج 365” تفاصيل برامج الجديدة بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس، كما يلى:

- برنامج تقنية المعلومات الحيوية بكلية الحاسبات والمعلومات (علمي علوم – علمي رياضة)

- برنامج هندسة البرمجيات بكلية الحاسبات والمعلومات ( علمي رياضة)

- برنامج الذكاء الاصطناعي بكلية الحاسبات والمعلومات ( علمي رياضة)

- برنامج الأوساط الرقمية بكلية الحاسبات والمعلومات ( علمي رياضة)

- برنامج الأمن السيبرانىٍ بكلية الحاسبات والمعلومات (علمي رياضة).

