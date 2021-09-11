شكرا لقرائتكم خبر عن لطلاب الثانوية العامة.. خطوات تقديم تظلم للمرة الثانية على نتيجة امتحانات 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستقبل اليوم السبت وحتى 16 سبتمبر الجارى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، التظلمات الإضافية على نتيجة الثانوية العامة 2021، نقدم فى التقرير التالى خطوات التقديم.

ـ "الخطوة الأولى" سداد مبلغ 300 جنيه على كل مادة يتم التظلم فيها.

ـ سداد الرسوم فى أى مكتب بريد أو أحد البنوك.

ـ متاح سداد الرسوم عبر" فوري، وقتي، ايجي باي، سداد، ضامن، أمان، مصاري، بيي، ممكن، طلقة، موجة، خالص، موبايل، أموال".

ـ "الخطوة الثانية" الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم" مركز المعلومات".

ـ "الخطو الثالثة" الدخول على رابط " تظلم" https://tazalom.emis.gov.eg/Default.aspx

ـ "الخطوة الرابعة" يختار الطالب المواد التى يرغب فى التظلم عليها بشكل إلكترونى.

ـ الخطوة الخامسة" بعد تقديم الطالب للطلب سيتم إرسال مواعيد لاستقبال الطالب مع والديه للإطلاع على الأوراق.

ـ الخطوة السادسة" بعد الإطلاع يتم مطابقة الأوراق مع نموذج الإجابة لكل مادة.

ـ الخطوة السابعة" ينتظر الطالب نتيجة التظلم.

ـ فى حالة زيادة درجاته سوف يسترد الطالب المبلغ الذى سدده

ـ ترسل صورة من نتيجة الطالب بعد الزيادة إلى مكتب التنسيق بالجامعات.

وتابعت الوزارة: بدايةً من اليوم السبت 11 سبتمبر وحتى الخميس 16 سبتمبر إلكترونيا.



