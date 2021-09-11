شكرا لقرائتكم خبر عن اندلاع حريق هائل في أحد المصانع بالمحلة والحماية المدنية تحاول إخماد النيران.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اندلع حريق هائل صباح اليوم السبت، في أحد المصانع بمدينة المحلة الكبرى، بمحافظة الغربية، وارتفعت ألسنة اللهب في سماء المنطقة، وسادت حالة من الرعب بين الأهالي وسكان المنطقة، وتحاول الحماية المدنية إخماد النيران.

تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد عصام مصطفى عوض، مأمور مركز المحلة، بورود بلاغ لشرطة النجدة بنشوب حريق هائل داخل أحد المصانع بقرية صفط تراب.

وعلى الفور هرعت 6 سيارات مطافي لمكان البلاغ ويحاول رجال الحماية المدنية السيطرة على النيران، فيما انتقل مدير أمن الغربية لمكان الحريق للإشراف على عمليات الإطفاء.



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