شكرا لقرائتكم خبر عن لجان الثانوية دور ثان تستقبل الطلاب وسط إجراءات احترازية استعدادا للامتحان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تابعت غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، وصول أسئلة امتحان مادتى الكيمياء والجغرافيا إلى لجان امتحانات الثانوية العامة دور ثان، حيث شهدت رحلات نقل الأسئلة تأمين كامل، كما تسلم رؤساء اللجان صناديق الأسئلة وأوراق البابل شيت لفتحها وتسليم كراسة الأسئلة والبابل شيت إلى الطلاب مع انطلاق الامتحان فى العاشرة صباحا، حيث أكدت غرفة العمليات وصول الأسئلة دون أى مشكلات.

كما حرصت المدارس على استقبال الطلاب بشكل آمن مشددة على تطبيق الإجراءات الاحترازية لكورونا، مع تفتيش الطلاب لمنع دخول أى وسائل غش.

ويؤدى اليوم طلاب الشعبة العلمية امتحان الكيمياء بإجمالي 25045 طالبا وطالبة، بينما يؤدي طلاب الثانوية العامة شعبة (الأدبي) امتحان مادة الجغرافيا بإجمالى 10627 طالبا وطالبة، بينما يؤدى طلاب الثانوية العامة المكفوفون الامتحان في مادة الجغرافيا (الورقة الثانية) بإجمالي 2 طالب وطالبة، ويؤدي طلاب الثانوية العامة مدارس المتفوقين (stem) امتحان "مقاييس المفاهيم "الفيزياء" بإجمالى 2 طالب وطالبة.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم جدول امتحان الدور الثانى للثانوية العامة، موضحة أنها بدأت السبت 4 سبتمبر الجارى، امتحانات الثانوية العامة للدور الثانى، حيث يؤدى طلاب الثانوية العامة امتحان الدور الثاني بداية من 4 سبتمبر فى مادة اللغة العربية والأحد 5 سبتمبر اللغة الأجنبية الثانية والاثنين 6 سبتمبر الجبر والهندسة الفراغية والثلاثاء 7 سبتمبر الفيزياء والتاريخ والأربعاء 8 سبتمبر اللغة الأجنبية الأولى والخميس 9 سبتمبر الديناميكا والسبت 11 سبتمبر الكيمياء والجغرافيا والأحد 12 سبتمبر الجيولوجيا والعلوم البيئية وعلم النفس والاجتماع والتفاضل والتكامل والاثنين 13 سبتمبر الأحياء والاستاتيكا والفلسفة والمنطق.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن قواعد دخول امتحانات الدور الثانى كما هى لم تتغير، حيث يسمح فقط لمن رسب فى مادة أو مادتين بامتحان الدور الأول دخول اختبارات الدور الثانى، أما من رسب فى 3 مواد دراسية فأكثر سيبقى للإعادة للعام الدراسى المقبل، لافتة إلى أنه جرى الانتهاء من كافة الاستعدادات التى تسبق انطلاق الاختبارات حيث تم تحديد عدد لجان السير وأيضا تكليف المراقبين ورؤساء اللجان والانتهاء من طباعة الأسئلة وكراسات البابل شيت، كما تم تعقيم اللجان ومدها بالمستلزمات الصحية والوقائية من كمامات ومطهرات فى إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل اللجان أثناء أداء الطلاب للاختبارات.