الحضور 19 سبتمبر و6 مستندات مطلوبة.. تنبيه مهم من جامعة القاهرة لهؤلاء الطلاب

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:
أصدرت جامعة القاهرة تنبيها مهما بشأن اختبارات القدرات للطلاب المحولين إلى الجامعة.
واختص الإعلان الطلاب المحولين إلى كليات (كلية التمريض - المعهد الفني - معهد فني تمريض الأورام).
وبحسب الإعلان يتعين على الطلاب المحولين الحضور يوم الأحد الموافق 19 سبتمبر 2021 الساعة الثامنة صباحا مع المستندات التالية:
1- استمارة بيانات التحويل من مكتب التحويلات.
2- إيصال 305.
3- صورة من شهادة الثانوية العامة.
4- صورة من البطاقة الشخصية.
5- أصل بيان الحالة.
6- إيصال رسوم اختبارات القدرات مع صورة شخصية.