وزير الري: إحلال وتجديد 32 محطة مياه بالوجهين البحري والقبلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، إنه يجرى تنفيذ أعمال إنشاء وإحلال وتجديد لـ 32 محطة مياه جديدة بالوجهين البحري والقبلي، وتوريد وتركيب 23 محركا كهربائيا لمحطات مصلحة الميكانيكا والكهرباء.

جاء ذلك في تقرير تلقاه وزير الموارد المائية والري من المهندس محمد محمد عبدالعاطي رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء يرصد أهم أعمال وأنشطة المصلحة الحالية.

وأضاف وزير الري أنه تم خلال العام الماضي الاستلام الابتدائي للعديد من المحطات وهي: الفارما، سيدمنت أ، المحسمة 1 و2، فارسكور، الخيري، الدشودي، تروجا، شريشرا والبطس، بالاضافة للاستلام الابتدائي لمحطة المراشدة الجديدة، والتي تخدم زمام حوالي 62 ألف فدان.

وأوضح أنه تم الانتهاء من الأعمال المدنية والكهروميكانيكية لمحطتي بحر البقر الرئيسية ومحطه شادر عزام ضمن مشروع معالجة مياه مصرف بحر البقر.​