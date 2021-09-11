شكرا لقرائتكم خبر عن بث مباشر.. اندلاع حريق بمخزن مصنع فى المحلة والحماية المدنية تحاول السيطرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم تليفزيون ”الخليج 365”، بثا مباشراً، من موقع الحريق الهائل المندلع بمخزن إلكترونيات وغزل ونسيج تابع لإحدى الشركات الخاصة بالمحلة الكبرى في محافظة الغربية.

وأتت النيران على المخزن بالكامل دون وقوع إصابات، واندلع الحريق في الثالثة من فجر اليوم السبت، وارتفعت ألسنة اللهب والدخان في سماء المنطقة.

وهرعت الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، ويكثف رجال الحماية المدنية جهودهم في محاولة لإخماد النيران.



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