شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 8 وإصابة 5 آخرين فى انفجار صهريج وقود بالصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت قناة CGTN التلفزيونية الصينية اليوم، إن ثمانية أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب خمسة آخرون في انفجار صهريج لنقل البنزين بالصين، حسبما ذكرت شبكة "روسيا اليوم".

وذكرت القناة، أن الحادث وقع صباح اليوم السبت، في مدينة داليان بمقاطعة لياونينغ بشمال شرق البلاد، وأشارت إلى أنه تم نقل كل المصابين إلى المستشفى، ولا يوجد حاليا أي خطر يهدد حياتهم.

ونقلت القناة، عن خدمات الطوارئ في المدينة، أن رجال الإطفاء تمكنوا من إخماد الحريق الذي اندلع بعد الانفجار.

ويجري حاليا التحقيق لتحديد ظروف وملابسات الحادث.

يذكرأن، اندلع حريق ضخم فى مبنى سكنى شاهق فى مدينة داليان شمال شرقى الصين أغسطس الماضى.

وقالت السلطات المحلية، بحسب "روسيا اليوم" إن الحريق نشب فى إحدى الشقق فى الطابق الـ19، قبل أن ينتشر بعد فترة من الوقت إلى مختلف أطراف المبنى الذى تسكنه 419 عائلة (818 شخصا).

وذكرت السلطات أنه لم ترد فور اندلاع الحريق معلومات عن وجود مصابين أو عالقين فى المبنى، وشارك فى إخماد النيران 68 عربة إطفاء و366 إطفائيا.

والحوادث المماثلة شائعة في الصين، ففي يونيو لقي 18 شخصاً حتفهم إضافة إلى إصابة 16 آخرين في حريق اندلع في مدرسة للفنون القتالية وسط الصين، غالبيتهم من الأطفال. وأورد الإعلام الرسمي أن المبنى لم يخضع للتدقيق الإلزامي لمعايير الأمان.