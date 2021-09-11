شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تتيح اليوم لطلاب الثانوية العامة تقديم تظلم إضافى على النتيجة إلكترونيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتيح اليوم السبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لطلاب الثانوية العامة الراغبين فى تقديم تظلم إضافى على نتيجة الثانوية العامة 2021، بتقديم تظلمات بشكل إلكترونى واختيار المواد التى يرغب الطالب فى التظلم عليها، حديث يمكن للطالب الدخول على الرابط التالى:

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى: تلبيةً لرغبة أولياء الأمور والطلاب، يمكنكم طلب إعادة تصحيح يدوي لأوراق الإجابة (البابل شيت) لامتحانات الثانوية العام 2021 ، موضحة أن إعادة الفحص يشمل مطابقة الأوراق مع نموذج الإجابة لكل مادة ومن حق الطالب حضوره أثناء المراجعة.

وتابعت الوزارة: بدايةً من اليوم السبت 11 سبتمبر وحتى الخميس 16 سبتمبر، يبدأ التقديم إلكترونيا وبعد التقديم سيتم إرسال مواعيد لاستقبال الطالب مع والديه للإطلاع على الأوراق.

وأوضحت الوزارة: يتكلف إعادة الفحص اليدوي 300 جنيه لكل مادة، يتم سداد المبلغ من خلال منافذ الدفع البنكي المخصصة لذلك(البريد المصري، فوري، وقتي، ايجي باي، سداد، ضامن، أمان، مصاري، بيي، ممكن، طلقة، موجة، خالص، موبايل، أموال)

وشددت الوزارة على أنه تم إتاحة الدفع من يوم الخميس 9 سبتمبر، كما خصصت الوزارة رقم 19368 للإستفسارات أو الشكاوى.