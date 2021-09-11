حدث ليلاً| الزمالك يتوّج بالسوبر الأفريقي لليد.. والبيئة تنفي وجود أسماك قرش بالساحل الشمالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبد المنعم:

شهدت ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

زيادة جديدة بالإصابات.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الجمعة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الجمعة، عن خروج 532 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 245325 حتى اليوم.

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مصدر أمني ينفي الهجوم على كمين بشمال سيناء

نفى مصدر أمني صحة ما تم تداوله بإحدى القنوات الفضائية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن الإدعاء بقيام بعض العناصر الإرهابية بالهجوم على أحد الأكمنة الأمنية بمحافظة شمال سيناء ومقتل 2 من الجنود وإصابة آخرين.

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الرقص على لمض نيون.. أمن الجيزة يكشف ملابسات فيديو "مولد سيدي العريان"

كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة ملابسات تداول مقطع فيديو يقوم خلاله أحد الأشخاص باستخدام طبلة بفرح وقيام مجموعة من الشباب بالرقص حوله بدون ملابسهم العلوية.

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​​التعليم: 1500 جنيه رسوم الالتحاق بفصول الخدمات للمدارس الفنية

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المصروفات الدراسية لفصول خدمات لمدارس الثانوية الفنية للعام الدراسي 2021/2022، لتسدد بالبريد ومنافذ التحصيل الأخرى بالرقم القومي للطالب.

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وزيرة البيئة: لا توجد أسماك قرش بالساحل الشمالي

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن جرح الغطاس المصاب في الساحل الشمالي ليس بسبب كائن بحري وإن السجلات الدولية تؤكد أن الساحل الشمالي لم يشهد أي حوادث هجوم أسماك قرش خلال الفترة الماضية.

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الزمالك يتوّج بالسوبر الأفريقي بفوز قاتل أمام الأهلي

توّج فريق الزمالك، بلقب السوبر الأفريقي، بعد نجاحه في العودة أمام الأهلي خلال اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الجمعة.

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حريق في عقار بالعمرانية.. وفصل الغاز عن المنطقة

شبَّ حريق في عقار بمنطقة العمرانية الغربية غرب محافظة الجيزة دون إصابات، مساء الجمعة،

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من عقار بشارع مستشفى الصدر.

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انخفاض حرارة وشبورة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد السبت، انخفاضًا في درجات الحرارة، ليسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

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بكشافات الهواتف.. أهالي طما يبحثون عن جثة شاب وخطيبة شقيقه بنيل سوهاج- صور

تجمع العشرات من أسرتي الشاب وخطيبة شقيقه اللذين لقيا مصرعهما غرقًا في مياه نهر النيل بناحية قرية قاو غرب بطما شمال محافظة سوهاج، اليوم الجمعة، بموقع الحادث، رغم مغادرة قوات الإنقاذ النهري المكان، بسبب حلول الظلام، وأخذوا يراقبون مجرى النهر بكشافات الهواتف المحمولة.

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الممرض صاحب واقعة السجود للكلب: "الفيديو ضيع مستقبل بنتي"

قال عادل سالم، الممرض صاحب واقعة فيديو السجود للكلب، إنه يعيش حاليًا في حالة نفسية سيئة، بعد تداول الفيديو الخاص به مع الطبيب، مشيرًا إلى أن نشر الفيديو أطاح بمستقبل ابنته المحامية التي كانت تحلم بدخول كلية الشرطة.

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جيش كوت ديفوار: مقتل خمسة أشخاص إثر تحطم مروحية

قال رئيس أركان القوات المسلحة في كوت ديفوار لاسينا دومبيا يوم الجمعة إن مروحية تابعة للجيش كانت في مهمة استطلاع على الحدود الشمالية للبلاد تحطمت مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص هم كل من كان على متنها.

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بايدن يشيد بالوحدة الوطنية مع إحياء ذكري 11 سبتمبر

وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن الوحدة الوطنية بأنها أعظم قوة لدى الولايات المتحدة وذلك في مقطع فيديو بمناسبة إحياء الذكرى الـ20 لهجمات الحادي عشر من أيلول/سبتمبر، والتي أودت بحياة ما يقرب من 3 آلاف شخص.

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مسؤولون: لا تهديدات إرهابية محددة وموثوقة لنيويورك في ذكرى 11 سبتمبر

قال مسؤولون اتحاديون ومسؤولو ولاية ومدينة نيويورك يوم الجمعة إنه لا يوجد حتى الآن تهديد إرهابي "محدد وموثوق" ضد مدينة نيويورك بينما تستعد لإحياء الذكرى العشرين لهجمات 11 سبتمبر.

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وفاة الرئيس البرتغالي السابق خورخي سامبايو عن 81 عاما

توفي الرئيس البرتغالي السابق خورخي سامبايو (تولى الحكم في الفترة من 1996 إلى 2006) اليوم الجمعة عن 81 عاما.

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