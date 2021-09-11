​مصدر بـ"الكهرباء": 3 طرق للإبلاغ عن سارق التيار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

قال مصدر مسئول في الشركة القابضة لكهرباء مصر، إن هناك 3 طرق للإبلاغ عن سرقة أي مواطن للتيار الكهربائي بطريقة غير شرعية، من خلال الإبلاغ عن تلك المخالفة بإدارة الكهرباء التابعة لها المنطقة أو المشترك التي تنفذ المعاينة.

وأكد المصدر في تصريحات لـ"الخليج 365"، أنه يتم التأكد من صحة البلاغ ثم تحرير محضر ضبطية قضائية لسارق التيار، مشيرًا إلى أنه يمكن أيضًا الإبلاغ عن السرقة من خلال مباحث الكهرباء، وأخيرًا يمكن الإبلاغ عن السرقة من خلال موقع وزارة الكهرباء التي تحوّل تلك الشكوى إلى الشركة التابع لها المشترك.

وأكد المصدر أن شركة الكهرباء أو المباحث حرر محضر الضبطية القضائية أو السرقة على صاحب الوحدة السكنية الموجود فيها، وليس على مالك أو صاحب العقار أما في حالة قيام مباحث الكهرباء بتحرير المحضر على صاحب العقار بالخطأ فيجب على المواطن صاحب العقار القيام بتقديم تظلم لشركة الكهرباء التابع له ثم تقوم الشركة بتشكيل لجنة تقوم بعمل تحريات عن صحة التظلم ومن المنتفع الحقيقي من الوحدة السكنية المالك أم المستأجر؟، مؤكدًا أن محضر الضبطية القضائية أو محضر مباحث الكهرباء يتم تطبيقه على الشخص الموجود داخل الوحدة أي المنتفع بها.