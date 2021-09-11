"كورونا" في 24 ساعة| زيادة الإصابات في مصر.. والطفرات الجديدة تهاجم الأطفال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

شهدت مصر والعالم أحداثًا مهمة مرتبطة بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، خلال 24 ساعة ماضية.

كان أهم تلك الأخبار هو إعلان وزارة الصحة، الجمعة، تسجيل 433 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا المستجد، ووفاة 11 حالة جديدة.

ويقدم "الخليج 365" في التقرير التالي أهم تلك الأخبار:

زيادة جديدة بالإصابات.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الجمعة

بعد "سينوفاك".. الصحة تبحث تصنيع لقاح "موديرنا" في مصر

الأعلى للإعلام: منح لقاح كورونا لجميع العاملين بالمجلس وأسرهم

هل سنحتاج التطعيم ضد كورونا كل عام؟.. أطباء يحسمون الجدل

للمرة الأولى منذ عام ونصف.. الأوقاف تفتح مصلى السيدات بمسجد السيدة نفيسة لوفد من واعظات السودان

استشاري مناعة: الكورونا تهاجم الأطفال بسبب الطفرات الجديدة

كورونا في أمريكا: 6ر40 مليون إصابة

فرنسا: 81 حالة وفاة ونحو 10 آلاف إصابة بفيروس "كورونا" خلال 24 ساعة

تويوتا تخفض توقعات الإنتاج بسبب تفشي كورونا ونقص الرقائق

الدنمارك تعود بهدوء إلى الحياة الطبيعية بعد رفع كافة قيود كوفيد

يهددهم في الموجة الجديدة.. كيف يؤثر فيروس كورونا على رئة الأطفال؟

تونس: مليونان و580 ألفًا و446 شخصًا استكملوا التلقيح ضد كورونا

الهند تسجل حوالي 35 ألف إصابة جديدة بكورونا

الفلبين تقر إرشادات جديدة في مواجهة كورونا اعتبارا من الخميس المقبل​