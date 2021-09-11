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10 معلومات عن تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2021.. تعرف عليها

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، نتيجة تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2021، نقدم فى التقرير التالى 10 معلومات مهمة عن رحلة ونتيجة التظلمات.

 

ـ فتحت الوزارة باب التظلمات الإلكترونية يوم 21 أغسطس الماضى.

 

ـ استمر قبول التظلمات لمدة أسبوع.

 

ـ تقدم قرابة 300 ألف طلب تظلم بواقع 2 مليون ورقة بابل شيت.

 

ـ تم فحص التظلمات يدويا من قبل الكنترولات.

 

ـ تم إعلان نتيجة التظلمات يوم الاثنين 6 سبتمبر الجارى.

 

ـ لم يحصل أى طالب على درجات زيادة.

 

ـ حصل 1480 طالبا على درجات رأفة بواقع 5% من درجة المادة.

 

ـ اتاحة الوزارة تقديم طلب تظلم إضافى على النتيجة.

 

ـ بدء سداد 300 جنيه على المادة الخميس 9 سبتمبر.

 

ـ تفتح الوزارة باب تقديم التظلم بداية من السبت 11 سبتمبر.

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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