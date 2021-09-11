أخبار مصر

صندوق مكافحة الإدمان يحدد 6 أسباب للتعاطى ودوافع العلاج .. التفاصيل

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق مكافحة الإدمان يحدد 6 أسباب للتعاطى ودوافع العلاج .. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستمر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدار الصندوق فى  تقديم الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان وسط اتخاذ كافة الإجراءات للوقاية من انتشار ،

 

”الخليج 365” ينشر تقريرا معلوماتيا عن أبرز الدوافع للعلاج من الإدمان وكذلك أبرز أسباب التعاطى فى نقاط محددة

 

 

 العوامل الدافعة للتعاطي وفقا لنتائج الخط الساخن "16023 "  جاءت في المقدمة.

 

أصدقاء السوء وحب استطلاع.

 

 مشاكل أسرية والتفكك الأسرى ووهم علاج المشاكل الصحية.

 

 توهم زيادة القدرة الجنسية أيضا توهم البحث عن المتعة.

 

وجاءت العوامل الدافعة للعلاج، ضياع الصحة ومشاكل أسرية.

 

 الخوف على الأبناء ووفاة أحد الأقارب وعدم القدرة المادية.

 

 مشاكل في العمل وضغوط الأهل و التعرض لحادث بسبب المخدرات.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا